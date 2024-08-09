أبوظبي تستضيف مؤتمر «تعزيز الصحة والتثقيف الصحي 2025»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي في الفترة من 13 حتى 16 مايو 2025 فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي بدورته الخامسة والعشرين، والذي ينعقد للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لمركز أبوظبي للصحة العامة، فإن الفعاليات ستجمع نخبة من الخبراء في القطاع، وصناع سياساته، وقادته، وممارسي الرعاية الصحية، ومتخصصي التعليم من شتى أرجاء العالم، سعياً لمعالجة التحديات العالمية في مجال الصحة وجودة حياة المجتمعات، وتحديد الفرص السانحة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي، وباعتباره عضواً رئيساً في الاتحاد، ويهدف مركز أبوظبي للصحة العامة لتقديم منصة استراتيجية للحوار، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد الخزرجي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة بالإنابة عن فخره باستضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي في إمارة أبوظبي، مؤكداً أهمية هذا الحدث العالمي المهم في تعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة في مجال الصحة.

وأضاف: «يعمل مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي على تحسين الصحة العالمية عبر التثقيف، والعمل المجتمعي، وتطوير سياسات الصحة العامة.

ويعكس اختيار أبوظبي لاستضافة النسخة القادمة من هذا الحدث التزام الإمارة بترسيخ التميز في مجال الصحة وبصمتها الجليّة في تحسين أنظمة الصحة العالمية.

ومن المتوقع لهذا المؤتمر أن يستقطب مشاركة غير مسبوقة من قبل مختلف الأطراف المعنية بالمنظومة الصحية، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون للخروج بحلول تؤسس أنظمة فعالة لتعزيز الصحة، وتستشرف المستقبل الأفضل. وباعتبارنا شريكاً استراتيجياً لهذا الحدث المرموق، يتطلع مركز أبوظبي للصحة العامة قدماً للمساهمة في حوارات الصحة العالمية والعمل مع القادة الدوليين لمعالجة أبرز التحديات الصحية التي تواجهنا».

ويلتزم مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي بتحسين الصحة في جميع أنحاء العالم، من خلال التثقيف والعمل المجتمعي وتطوير سياسات الصحة العامة.

وسيعمل المؤتمر خلال نسخته المقبلة على معالجة التحديات الصحية التي تشهد مستويات متزايدة من التعقيد والتباين.

ويشتمل ذلك على ارتفاع معدلات انتشار الأمراض غير المعدية مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، فضلاً عن زيادة الأوبئة الناجمة عن الأمراض الجديدة والمكررة، وتنامي مشاكل الصحة النفسية وتفاقم تحديات تغير المناخ.

وأضاف سيون تويتاهي، رئيس الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي: «نقدر جهود مركز أبوظبي للصحة العامة في استضافة مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي في دورته الخامسة والعشرين. ونظراً للتحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدد كوكب الأرض وسكانها، نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا، مثل المركز ومنظمة الصحة العالمية، للمساهمة في إيجاد حلول لتعزيز الصحة والتصدي لمختلف الأزمات التي نواجهها ككوكب واحد ومجتمع عالمي واحد يحظى بمستقبل مشترك».

وانعقدت آخر نسخة من مؤتمر الاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي عبر الإنترنت في شهر مايو من عام 2022، تحت شعار «تعزيز سياسات الصحة وجودة حياة المجتمعات والمساواة» من قصر المؤتمرات في مونتريال في كيبيك، كندا.

وتمحور الحدث حول السياق العالمي لجائحة كوفيد-19، والصراعات الجيوسياسية، وأنظمة الصحة العامة المضطربة، والأحداث المتكررة المرتبطة بتغير المناخ.