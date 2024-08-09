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علوم الدار

باحثون في «نيويورك أبوظبي» يطوّرون تقنية تصنيع أغشية تنقية المياه

تصنيع الغشاء يستغرق بضع دقائق (من المصدر)
10 أغسطس 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد) 

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نجح باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي في تطوير نهج جديد يستخدم تقنيّة الميكروويف، لتسهيل تصنيع وضبط نوع جديد من الأغشية الّتي تعمل على تنقية المياه من مجموعة واسعة من الملوّثات بشكل فعّال. 
ووفقاً للباحثين، يستغرق تصنيع الغشاء بضع دقائق، ممّا يجعل النهج الجديد من أسرع الطرق لإنشاء أغشية الإطار العضويّ التساهميّ. 
وتعمل هذه الأغشية كمرشّحات في الأجهزة المصمّمة لتنظيف المياه من ملوّثات معيّنة، ما يسمح بإعادة استخدامها في تطبيقات مختلفة. 
وفي عالم مهدّد بنقص المياه، أصبحت هذه الاكتشافات أمراً مهماً للغاية نسبة لتطبيقاتها المرتقبة في مجال معالجة المياه.
ونشرت دورية الجمعيّة الكيميائيّة الأميركيّة الدراسة تحت عنوان «خاصيّة البلل القابلة للضبط لغشاء الإطار العضوي التساهمي مزدوج الوجه لتحسين ترشيح المياه»، وهي خلاصة أبحاث فرح بن يطو وأسماء جراد تحت قيادة علي طرابلسي، أستاذ الكيمياء والباحث الرئيس المشارك في مركز أبحاث المياه بجامعة نيويورك أبوظبي. 
ويعتمد الابتكار الجديد على تصنيع الأغشية باستخدام الموجات الدقيقة، في خطوة واحدة خلال المرحلة التي تسبق تبخر الماء، ما يسمح بالتحكّم الدقيق في خصائص الغشاء دون الحاجة إلى تعديلات لاحقة.
وأوضحت فرح بن يطو: «من خلال ضبط وقت التفاعل بدقّة، يمكننا ضبط سُمك الغشاء وخصائصه الجاذبة والطاردة للماء. تسمح لنا هذه القدرة بتعديل خواص الغشاء للتعامل مع أنواع مختلفة من الملوّثات».
وأضافت أسماء جراد: «أنّ هذا الأمر من شأنه أن يعزّز كفاءة وسرعة تنقية المياه إلى حد كبير».
وقال علي طرابلسي: «لا تعمل طريقتنا على تبسيط عمليّة الإنتاج فحسب، بل إنها أيضاً ترفع كفاءة الأغشية. يقدّم هذا المشروع حلولاً واعدة لتحدّيات تنقية المياه المهمة في جميع أنحاء العالم».

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