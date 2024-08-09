«الأرصاد»: درجات الحرارة تعاود الارتفاع

إبراهيم سليم (أبوظبي)

عاودت درجات الحرارة الارتفاع مع نهاية هذا الأسبوع الذي شهد انخفاضاً بمقدار 6 إلى 7 درجات في بعض الأيام ليسجل أمس 48 درجة مئوية بزيادة تصل إلى نحو درجتين تقريباً، وتهيأت أمس فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 3000 متر أحياناً.

حيث ساد طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً صاحبها سقوط أمطار، مع ارتفاع في درجات الحرارة، إذ شهدت ارتفاعاً بنحو درجتين عن أول أمس، حيث سجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس 48 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.