صيانة أرصفة 10 مناطق بدبي

دينا جوني (دبي)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أن 10 مناطق جديدة ستخضع أرصفتها ومسارات الدراجات فيها للصيانة الوقائية ضمن خطة الهيئة للعام 2024.

وتضم خطة العام الحالي مناطق الوحيدة، والخبيصي، والطوار الثانية، والصفوح الأولى، وشارع الثاني من ديسمبر، ومسار الدراجات الهوائية في شارع جميرا.

كما ستتم صيانة الأرصفة على شارع الرقة، والمرقبات، ومسار الدراجات الهوائية في مرسى دبي، وبعض تقاطعات شارع جميرا، والأرصفة الخدمية على شارع الشيخ زايد.

وتشمل أعمال الأرصفة التي تنفذها الهيئة جميع الأصناف الرئيسة المتمثلة ببلاط أرصفة المشاة، وبلاط التقاطعات والشوارع الخدمية للمركبات، وبلاط الأرصفة المشتركة (مشاة ومسارات الدراجات الهوائية)، فضلاً عن تنفيذ أعمال إصلاح الأرصفة، التي تعرضت لحالات هبوط أو انجراف أو تكسر أو فقدان لبلاط الرصف نتيجة سوء الاستخدام أو التأثر السلبي بالعوامل البيئية.

وقد أنهت الهيئة العام الماضي تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل للأرصفة على مساحة بلغت 80 ألف متر مربع، وذلك وفقاً لخطط الصيانة الوقائية المعتمدة.

وتوزعت أعمال الصيانة على المناطق السكنية والسياحية، والتجارية، والاقتصادية، والساحلية في الإمارة.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى المحافظة على أثاث الطرق، والتأكد من جودتها وسلامتها وإطالة عمرها التشغيلي وتعزيز استدامتها، مع المحافظة على المظهر الحضاري والصورة المشرقة للإمارة، فضلاً عن المحافظة على سلامة المشاة وجميع مستخدمي الأرصفة، وبالتالي تحقيق الريادة للتنقل السهل والمستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.