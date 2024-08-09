«الموارد البشرية» تعزز مهارات الذكاء الاصطناعي لموظفي حكومة عجمان

عجمان (وام)

نظمت دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان اللقاء الثاني للمجلس التنسيقي للموارد البشرية، بهدف تعزيز مهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، لممثلي وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة.

وركز اللقاء على تأهيل موظفي حكومة عجمان بمهارات المستقبل والذكاء الاصطناعي، من خلال منصات التدريب الرقمية، حيث تم استعراض منصة «جاهز»، التي أعلنت دائرة الموارد البشرية عن تفعيلها مؤخراً لموظفي حكومة عجمان، وذلك بناء على الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بهدف تمكين الموظفين بمهارات المستقبل والاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات مثل الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، وإدارة المشروعات والتوجهات المستقبلية.

واستعرض اللقاء المرحلة الثانية من مبادرة «جاهز» التي تهدف إلى تقديم تجربة مستخدم تفاعلية جديدة.

وتتضمن هذه المرحلة تعزيز المنصة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة تدريب شخصية لكل موظف، مع توفير صفحة معلومات خاصة لكل موظف، لمتابعة الإنجازات واكتساب مهارات المستقبل.

ويشمل المحتوى التفاعلي الجديد مقاطع الفيديو، والإنفوغراف، والاختبارات التفاعلية، وجلسات البودكاست.

وبالإضافة إلى منصة «جاهز»، تمت مناقشة منصات تدريبية أخرى مثل منصة الأكاديمية الرقمية TDRA، لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والشهادات التخصصية، التي تستهدف موظفي الجهات الحكومية الشاغلين لوظائف في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض نتائج منصة التدريب الرقمي في حكومة عجمان «اتش دي تي سي للتدريب» (HDTC) التي تحتوي على 250 دورة تدريبية، واستفاد منها 1479 موظفاً في حكومة عجمان وتم منح 3208 شهادات معتمدة.

وناقش اللقاء أيضاً نظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء، الذي تم تحديثه بناء على ملاحظات الجهات الحكومية، وملاحظاتها التطويرية خلال اللقاءات السابقة، لتعزيز تحفيز الموظفين وتحقيق التميز في الأداء.