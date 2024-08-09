«تنمية الموارد البشرية الإماراتية» يوفر 100 فرصة عمل

دبي (الاتحاد)

نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يوماً مفتوحاً للتوظيف في مجلس أم سقيم في دبي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة.

وشهد اليوم الوظيفي مشاركة واسعة من المواطنين الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص، وتخلله توفير أكثر من 100 فرصة وظيفية متنوعة في مختلف مجالات القطاع الخاص.

وتضمن الحدث مشاركة عدد من الشركات البارزة مثل ماجد الفطيم، جي إم جي، تعاونية الاتحاد، ناس نيورون، عبد الواحد الرستماني، في إف إس جلوبال، العبار وغيرها، وهو مما أتاح للمواطنين فرصة اللقاء المباشر مع ممثلي هذه الشركات واستكشاف الفرص المتاحة في سوق العمل.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يأتي هذا اليوم المفتوح كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس وشركاؤه في تعزيز تحقيق أجندة التوطين في القطاع الخاص. ووجدنا أن الهدف الاجتماعي الذي أوجدت من أجله مجالس الأحياء يُسهم في تحقيق نجاح هذه الفعاليات، حيث لمسنا أن المواطنين وجدوا الفرص الوظيفية الممنوحة قريبة منهم في أحيائهم وهو ما يُسهم في نجاح أجندتي دبي الاقتصادية والاجتماعية معاً، ونشكر شُركاءنا الذين لم يكن ممكناً تحقيق هذا الهدف دون دعمهم سواء من الجهات الحكومية في دبي والدولة والقطاع الخاص الشريك الاستراتيجي في مهمة ازدهار النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات على أيدي أبنائها من المواطنين الجادين في الحصول على فرص في القطاع الخاص وبناء مستقبل مهني نوعي».