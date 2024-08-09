حميد بن عمار النعيمي يعزي في وفاة هيا بنت سعد الخرجي

أم القيوين (وام)

قدم الشيخ حميد بن عمار النعيمي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها هيا بنت سعد الخرجي زوجة سلطان راشد رشيد الخرجي ووالدة كل من راشد سلطان الخرجي وماجد سلطان الخرجي ومنصور سلطان الخرجي.

وأعرب الشيخ حميد بن عمار النعيمي، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الراس بأم القيوين، عن خالص تعازيه لذوي الفقيدة، سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب الشيخ حميد بن عمار النعيمي، الشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الثقافي الرياضي، والشيخ محمد بن عمار النعيمي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات.