سالم بن عبدالرحمن القاسمي يشهد حفل «الاجتماعي السوداني» في الشارقة

الشارقة (وام)

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، مساء أمس الأول، الحفل السنوي لتكريم المبدعين السودانيين، والمتفوقين من طلبة الثانوية العامة وخريجي الجامعات، الذي نظمه المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة، وذلك في قاعة الزهراء بكلية الطالبات بجامعة الشارقة.

وألقى المهندس عمر أحمد خوجلي، رئيس المركز الاجتماعي السوداني، ورئيس الجالية السودانية بالشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة، على ما تقدمه الإمارات للسودانيين من الرعاية والتقدير، كان له طيب الأثر في تميز أبناء وبنات السودان، مشيداً بالدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإنشاء المركز ودعمه المتواصل لأنشطته المختلفة.