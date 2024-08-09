السبت 10 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سالم بن عبدالرحمن القاسمي يشهد حفل «الاجتماعي السوداني» في الشارقة

سالم القاسمي خلال تكريم المبدعين (وام)
10 أغسطس 2024 01:05

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الروسي يدير نهائي الطائرة في أولمبياد باريس
الأمم المتحدة: الفيضانات تفاقم أوضاع النازحين بالسودان

شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، مساء أمس الأول، الحفل السنوي لتكريم المبدعين السودانيين، والمتفوقين من طلبة الثانوية العامة وخريجي الجامعات، الذي نظمه المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة، وذلك في قاعة الزهراء بكلية الطالبات بجامعة الشارقة.
وألقى المهندس عمر أحمد خوجلي، رئيس المركز الاجتماعي السوداني، ورئيس الجالية السودانية بالشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة، على ما تقدمه الإمارات للسودانيين من الرعاية والتقدير، كان له طيب الأثر في تميز أبناء وبنات السودان، مشيداً بالدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإنشاء المركز ودعمه المتواصل لأنشطته المختلفة.

الإمارات
سالم بن عبدالرحمن القاسمي
الشارقة
النادي الاجتماعي السوداني
السودان
الجالية السودانية
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
بولتر تودع تورنتو للتنس
الرياضة
بولتر تودع تورنتو للتنس
اليوم 12:01
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
الأخبار العالمية
مصرع 7 أشخاص جراء تحطم طائرة في تشيلي
اليوم 11:08
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
الترفيه
هل زراعة كوكب المريخ بجزئيات نانوية تجعله ملائماً لحياة الإنسان ؟
اليوم 11:07
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
الرياضة
الإسبان.. «ضوء أوروبا»!
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©