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علوم الدار

قنصلية الإمارات توجه نداء لمواطني الدولة في نيويورك ونيوجيرسي

شعار وزارة الخارجية
9 أغسطس 2024 23:24

وجهت قنصلية الإمارات في نيويورك، اليوم الجمعة، نداء إلى مواطني الدولة الموجودين في نيويورك ونيوجيرسي.
وقالت، على حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "تهيب قنصلية دولة الإمارات في نيويورك مواطني الدولة المتواجدين في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة والفيضانات الناتجة عن العاصفة الاستوائية ديبي".
وأكدت القنصلية على "ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات".
كما طلبت من مواطني الإمارات الموجودين هناك "التواصل في حالات الطوارئ على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة تواجدي".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قنصلية الإمارات
نيويورك
نيوجيرسي
عاصفة
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