الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم أهالي غزة

غزة (وام)

نفذت عملية «الفارس الشهم 3» عدداً من المبادرات الإنسانية في مختلف مناطق قطاع غزة، لإغاثة العائلات الفلسطينية المتضررة من الأوضاع الصعبة، ونقص المستلزمات الأساسية، ومساندتهم وتوفير المساعدات الطارئة لهم.

وبادرت عملية «الفارس الشهم 3» بتوزيع المواد الغذائية الأساسية والمتكاملة في عدة مناطق بقطاع غزة، لتخفيف العبء عن العائلات التي تعاني من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تم توزيع الوجبات الغذائية على العائلات النازحة، في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء التي يعيش فيها السكان حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 5.3 مليون.

كما قامت عملية «الفارس الشهم 3»، بتقديم الخبز للنازحين في مراكز الإيواء،والذين يعانون نتيجة عدم توفر المواد الأساسية لإنتاج الخبز، وعدم قدرة المخابز على توفير كمية الخبز اللازمة لكافة السكان في القطاع حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 1.2 مليون.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تقديم المساعدات لكافة الفئات المتضررة في قطاع غزة، من منطلق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود الإغاثية وتعزيز العمل الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، وزعت عملية «الفارس الشهم 3»، 70 طناً من المساعدات الإغاثية والخيام على مئات العائلات في غزة لمساندة العائلات المتضررة التي عجزت عن توفير الطعام والأساسيات لأبنائها في ظل غلاء الأسعار وضيق الأوضاع المادية.

كما جهزت عشرات خيام الإيواء للعائلات التي تركت بيوتها نتيجة الأوضاع الجارية وحالة النزوح المستمرة في كافة مناطق القطاع، بالمناطق التي يجلسون فيها مؤقتاً.