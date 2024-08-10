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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
10 أغسطس 2024 17:45

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار.
تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:14 والمد الثاني عند الساعة 04:37، والجزر الأول عند الساعة 10:28 والجزر الثاني عند الساعة 23:18.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج أحياناً أيضا. سيحدث المد الأول عند الساعة 13:03 والمد الثاني عند الساعة 02:44، والجزر الأول عند الساعة 20:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

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المصدر: وام
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