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علوم الدار

المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يجري مناقشات طبية عبر تقنية «ستارلينك»

جانب من المناقشات الطبية عبر تقنية "ستارلينك"
10 أغسطس 2024 19:13

أجرى الفريق الطبي في المستشفى الميداني الإماراتي، مناقشة طبية واستشارات علمية حول عدد من الحالات المرضية، من خلال تقنية «ستارلينك»، التي وفرتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ سبعة أشهر للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى، وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم بالتواصل مع أفضل الأطباء على مستوى العالم.
ونجحت الكوادر الطبية الإماراتية في تقديم أفضل خدمة علاجية للعديد من المصابين والحالات المرضية خاصة الأطفال، حيث أُجريت 20 جلسة استشارية شارك فيها أفضل الأطباء المتخصصين حول العالم لمناقشة 50 حالة ووضع الخطط العلاجية الأنسب لهم، إلى جانب اختيار أفضل المراكز الطبية التي تُحول إليها بعض الحالات لاستكمال علاجها في الإمارات.
تُسهم خدمة «ستارلينك» في تبادل الخبرات العلمية مع عدد من الأطباء في مختلف البلدان، لتقديم الاستشارات الطبية التي تساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي، وضمان تقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية للمرضى والمصابين الفلسطينيين، ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لمساندة القطاع الصحي المُتضرر في غزة.
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم كافة المساعدات الطبية والتقنيات الحديثة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، لإسعاف الوضع الصحي الكارثي في القطاع وإنقاذه من الانهيار بعد توقف عدد من المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية عن الخدمة نتيجة الأوضاع الصعبة.

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