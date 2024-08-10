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علوم الدار

محطة جديدة لنقل الطاقة في منطقة الرحمانية 4

تشغيل المحطة بأعلى المواصفات وأحدث الأنظمة والتقنيات (من المصدر)
11 أغسطس 2024 01:08

الشارقة ( الاتحاد) 
أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشغيل محطة الرحمانية 4 جهد (33/11 كيلوفولت)، وهو إنجاز مهم يخدم المدينة المستدامة في منطقة الرحمانية والمشاريع المجاورة، ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الهيئة لتزويد المشاريع التطويرية الجديدة بالطاقة اللازمة، ودعم المطورين العقاريين.

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وأوضح المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، أن الهيئة تحرص على التعاون مع كافة المستثمرين والمطورين العقاريين، وتوفير أفضل الخدمات للمشروعات التطويرية في مختلف مناطق إمارة الشارقة، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل المستمر على تطوير الخدمات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع، وفقاً لأعلى المعايير العالمية لضمان الجودة والكفاءة وتشغيل المحطة بأعلى المواصفات وأحدث الأنظمة والتقنيات لضمان الاستدامة والموثوقية في توفير الطاقة لمناطق الشارقة.
وأكد أن الهيئة مستمرة في مواصلة تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة في كافة المناطق وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة
المدينة المستدامة
يهدف تشغيل المحطة الجديدة إلى تغذية مشروع المدينة المستدامة في الرحمانية بالكهرباء والذي يعد أحد أهم المشاريع الاستثمارية الكبيرة في إمارة الشارقة، وتوفير الطاقة الكهربائية للمناطق المجاورة وضمان استدامتها.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
الطاقة
الرحمانية
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