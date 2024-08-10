الإمارات تشارك في ملتقى الإعلام البترولي بصلالة

صلالة (وام)

شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة عن دولة الإمارات، في أعمال ملتقى الإعلام البترولي الخامس لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد خلال الفترة من 7 إلى 8 أغسطس الجاري في صلالة بسلطنة عُمان الشقيقة.

يهدف الملتقى إلى تعزيز دور الإعلام في دعم قضايا قطاع الطاقة، خصوصاً في النفط والغاز.

مثل وفد الإمارات خلال الملتقى الذي ينعقد تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هناء الصوري، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندسة عهود الحمادي، إداري رئيسي سوق شؤون البترول والغاز. وأكدت الصوري أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار الالتزام بتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات والمعرفة بين دول المجلس في مختلف المجالات، خاصة الإعلام البترولي، الذي يلعب دوراً محورياً في توعية المجتمع بأهمية قطاع الطاقة، وفي تسليط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها دول الخليج لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي. وقالت: «ندرك تماماً أن الإعلام شريك رئيس في مسيرة الإنجازات، ويلعب دوراً أساسياً في توفير المعلومات الدقيقة في مختلف القطاعات، لا سيما التطورات في قطاع الطاقة». وأضافت: «نؤكد أهمية بناء جسور التواصل الفعّال بين الإعلاميين وصنّاع القرار في هذا المجال، لضمان توصيل الرسائل بشكل واضح وشفاف، وتعزيز وعي المجتمع بأهمية استخدام الموارد الطبيعية بشكل مستدام».

أهمية الشراكة والتعاون

أوضحت هناء الصوري، أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكة والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، لضمان أمن الطاقة واستدامتها، وأن الوزارة ملتزمة بمواصلة العمل على تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.