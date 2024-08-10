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علوم الدار

وفد «الداخلية المصرية» يطلع على أبرز تجارب شرطة أبوظبي

وفد وزارة الداخلية المصرية خلال زيارة القيادة العامة لشرطة أبوظبي (من المصدر)
11 أغسطس 2024 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية على أفضل الممارسات التطويرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي والأنظمة الرائدة التي تطبقها لتعزيز واستدامة مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في إمارة أبوظبي.
وكان في استقبال الوفد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء المهندس ناصر سلطان اليبهوني، مدير قطاع شؤون القيادة، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد مسلم محمد العامري، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة. وبحث اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مع اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية، ورئيس الوفد، التنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني، واستعراض دور أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في تطبيق أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واطلع الوفد خلالها على الهيكل التنظيمي لشرطة أبوظبي وإنجازات قطاعاتها، وطبيعة العمل، والتطبيقات المبتكرة. وتعرف الوفد على منظومة التدريب الافتراضي وأنظمتها التقنية المتطورة لمحاكاة الواقع الافتراضي وتجربة الأنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية، ثم تجول في مجمع التدريب الافتراضي، واطلع على قاعات التدريب الافتراضية والتفاعلية الذكية والتي وظفت أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، وفق أعلى المقاييس الدولية.
المدينة الآمنة
استقبل مدير قطاع شؤون القيادة الوفد في إدارة المدينة الآمنة، حيث اطلع الوفد على أحدث التطورات التقنية المستخدمة في الجوانب المرورية والجنائية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة الأمن والأمان، وتطوير الأنظمة الذكية المبتكرة لتعزيز الأمن الاستباقي.
الدوريات الأمنية
التقى مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة الوفد خلال زيارته للقطاع، حيث تعرف على دور ومهام الدوريات الأمنية وجهودها في متابعة أحدث الابتكارات والحلول الأمنية وجهود الكوادر الأمنية في أداء المهام باحترافية عالية، ومتابعة أحدث الابتكارات والحلول الأمنية في استدامة الأمن والأمان. وثمن الوفد المصري الإنجازات التطويرية الكبيرة التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجال توظيف التقنيات الحديثة باتباع أفضل المعايير العالمية.

 

أبوظبي
مصر
شرطة أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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