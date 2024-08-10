خطط لاكتشاف المواهب واستدامة البرامج التطويرية لدعم العناصر الشرطية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، اعتماد خطط استراتيجية ومستقبلية لاكتشاف المواهب بالاستقطاب والتأهيل واستدامة البرامج التطويرية لدعم العناصر الشرطية، بما يتناسب مع مهامهم وواجباتهم الميدانية، بالإضافة إلى برنامج لتدريب منتسبيها على رياضة الجوجيتسو والدفاع التكتيكي في 16 مركز تدريب على مستوى إمارة أبوظبي لتأهيل عناصرها.

وقال رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، إن روزنامة الموسم الرياضي الجديد تضم مسابقات ومشاركات في بطولات داخلية وخارجية، وفعاليات رياضية مجتمعية، وفق مؤشرات تنافسية في الجانب الرياضي لجميع القطاعات الشرطية واعتمادها من قبل مدير عام شرطة أبوظبي تتويجاً لجلسات العصف الذهني لأعضاء مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بما يتواءم مع طموحات القيادة الشرطية.

وأوضح أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في الفترة السابقة مع معظم الاتحادات والمجالس الرياضية خطوة استراتيجية تخدم المصلحة المشتركة، إذ تشارك شرطة أبوظبي في خطط بعض الاتحادات مثل اتحاد الإمارات للجوجيتسو واتحاد الإمارات للرماية واتحاد الإمارات للترايثلون واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، واتحاد الإمارات للسباحة، وتسهم هذه المشاركات في تعزيز القدرات وتطوير المهارات لمنتسبي شرطة أبوظبي.

وأكد وجود فرق رياضية في المنافسات الخاصة برياضة الفروسية، مثل التقاط الأوتاد وقفز الحواجز، مع وجود إدارة متخصصة تعمل على هذا الجانب لتدريب الخيالة والخيول وتأهيل عناصرها في المشاركات الرياضية.

وبشأن برامج تمكين المرأة، قال «يتم تمكين المرأة رياضياً في شرطة أبوظبي وتطوير قدراتها من خلال مسابقات مختلفة، ضمن رزنامة النشاط في الموسم الرياضي، بالإضافة إلى مشاركات لفرق السيدات في عدة بطولات مثل الترايثلون، والرماية، والجوجيتسو، والفنون القتالية، واللياقة والتحدي، والفرق التخصصية».

وحول أهم البطولات الخارجية للفرق الرياضية في شرطة أبوظبي، قال «ننظر بتقدير كبير واهتمام متعاظم للمشاركات الخارجية لما لها من أثر فعال في تطوير القدرات التنافسية لمنتسبي شرطة أبوظبي، وتبرز العديد من هذه الفعاليات التي شهدت الكثير من النتائج الإيجابية على غرار ما تحقق في البطولة الدولية للجوجيتسو بالأردن، وهناك فعاليات قادمة مثل مشاركة فريق شرطة أبوظبي للرماية في بطولات بكازاخستان وإسبانيا وفرنسا خلال شهور سبتمبر ونوفمبر وديسمبر 2024».

بطولات متنوعة

قال العميد الدكتور راشد بورشيد «تتضمن الفعاليات أيضاً مشاركة فريق شرطة أبوظبي للترايثلون في بطولات متنوعة في كل الفلبين وكوريا الجنوبية وألمانيا خلال شهور سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024، وهناك مشاركة في بطولتين للرماية في ميدان الذيد ينظمها اتحاد الإمارات للرماية، وبطولة الفرق التخصصية في إمارة دبي، وبطولة اللياقة والتحدي، وبطولة الجو جيتسو، وبطولة الفنون القتالية «إم، إم، إيه» التي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي، بجانب بطولة دوري الترايثلون، وبطولة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، والسباقات البحرية «التجديف التراثي».