33 تخصصاً جامعياً معترف بها في التعلّم عن بُعد

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن 33 تخصصاً جامعياً تطبّق عليها مميزات نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الذي اعتمدته الصيف الماضي، إذا كانت الشهادة صادرة من خارج الدولة. ويسهّل النظام الجديد عملية الاعتراف بالشهادات الصادرة من خارج الدولة لتتم بسرعة ومرونة، وذلك استجابة لتطلعات الطلبة وتقديم أفضل الخدمات التي تدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وشرحت الوزارة أن تلك الاختصاصات تُستثنى من عدد من الشروط كانت مطبّقة في السابق لكي يتم الاعتراف بها، وأصبحت تسري عليها مع النظام الجديد ثلاث مميزات أساسية، هي أولاً عدم إلزامية الحضور الفعلي للاعتراف بالشهادات، فلا حاجة للإقامة الفعلية في بلد الدراسة، ثانياً عدم وجود قيود على الساعات المحوّلة، حيث يتم الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة من دون التقيّد بنسبة محددة للساعات المحوّلة، ثالثاً اعتماد التعليم الإلكتروني بشكل كامل والاعتراف بالشهادات الصادرة من خارج الدولة التي تمّ الحصول عليها عن طريق التعلّم عن بُعد.

وحددت الوزارة شرطين على الدارسين استيفائهما ليتم الاعتراف بالشهادة في أي من التخصصات الـ33، هما صحة الشهادة أي أن تكون أصلية وصحيحة، واعتماد الجامعة أو المؤسسة التعليمية الصادرة منها الشهادة من قبل الوزارة.

وبالنسبة للشروط المتعلّقة بفترة الدراسة ومتطلبات المؤهلات المسبقة، والتواجد في بلد الدراسة خلال فترة التعلّم، أشارت الوزارة إلى أنه يجب اتباع السياسة المتعلقة بتلك المتطلبات من قبل الجامعة أو المؤسسة التعليمية المانحة للشهادة.

وتضم لائحة التخصصات التي تطبّق عليها تلك الشروط اللغويات، علم اللاهوت، اللاهوت والدراسات الدينية، علم الآثار، الفن والتصميم، التاريخ القديم والكلاسيكي، اللغة الإنجليزية وآدابها، التاريخ، اللغات الحديثة، الفنون الأدائية، الفلسفة، المحاسبة والمالية، الأنثروبولوجيا، دراسات الأعمال والإدارة، دراسات التواصل والإعلام، دراسات التنمية، الاقتصاد والاقتصاد القياسي، إدارة الضيافة والترفيه، إدارة المكتبات والمعلومات، العلوم السياسية، السياسة الاجتماعية والإدارة، علم الاجتماع، الرياضة والبرامج ذات صلة، الإحصاء والبحوث التشغيلية، الكيمياء، علوم الأرض والبحار، العلوم البيئية، الجغرافيا، الجيولوجيا، الجيوفيزياء، علوم المواد، الرياضيات، الفيزياء والفلك.

المستندات المطلوبة

حددت الوزارة المستندات المطلوبة للاعتراف بتلك الشهادات، وأبرزها مستند صحة الشهادة الصادر عن الشركاء المعتمدين، أو صحة الكتاب الصادر من سفارة أو جهة ابتعاث. ويتضمن ذلك كتاب صحة المؤهل صادراً عن سفارة بلد الدراسة مرفقه بردّ من الجامعة، مع التأكد من أن السفارة لديها اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لإصدار هذا الكتاب، علماً بأن تصديق السفارة لا يعتبر دليلاً على صحة المؤهل. كما يمكن تقديم رسالة الابتعاث للطلبة الإماراتيين الحاصلين على بعثة أو منحة دراسية من إحدى المؤسسات أو جهات الابتعاث في دولة الإمارات العربية المتحدة.