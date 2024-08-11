كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.6 درجة مئوية في جبل الحبن (رأس الخيمة) الساعة 3:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.6 درجة مئوية في جبل الحبن (رأس الخيمة) الساعة 3:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 22.6 °C in Al Heben Mountain (Ras Al Khaimah) at 03:45 UAE Local time. pic.twitter.com/ZtnBgtzgmN — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) August 11, 2024