سيف بن زايد: تصدر أبوظبي ودبي قائمة أفضل المدن نتاج الرؤية الثاقبة لحكومة الإمارات

أكد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،أن تصدر أبوظبي ودبي قائمة أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إحدى ثمار الرؤية الثاقبة والبرامج المتميزة لحكومة دولة الإمارات.

وقال سموه عبر منصة إكس: تصدرت أبوظبي ودبي قائمة أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لمؤشر (قابلية العيش العالمي) الإكونوميست «EIU» لعام 2024 والذي شمل 173 مدينة حول العالم، ليكون إحدى ثمار الرؤية الثاقبة والبرامج المتميزة لحكومة دولة الإمارات.