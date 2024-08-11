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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس تشاد بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
11 أغسطس 2024 10:03

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الاماي هيلينا رئيس وزراء جمهورية تشاد.

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