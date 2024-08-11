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علوم الدار

سحب منخفضة ورياح خفيفة إلى معتدلة غدا

أبوظبي
11 أغسطس 2024 17:19

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 10:47والجزر الثاني عند الساعة 00:27.
بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26والمد الثاني عند الساعة 04:08 والجزر الأول عند الساعة 21:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:00.

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المصدر: وام
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