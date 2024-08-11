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علوم الدار

«السلامة الغدائية»: ترويج الأغذية مجهولة المصدر على «التواصل الاجتماعي» مخالفة

«السلامة الغدائية»: ترويج الأغذية مجهولة المصدر على «التواصل الاجتماعي» مخالفة
12 أغسطس 2024 00:54

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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حذرت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، من ممارسة أي نشاط غذائي من دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من «الهيئة»، كما حذرت «الهيئة» من عرض وترويج المنتجات الغذائية عبر حسابات ومواقع التواصل الاجتماعية دون موافقة الجهات المعنية، وفي حال القيام بذلك دون الحصول على الموافقات اللازمة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كما نبهت «الهيئة» إلى أن تحضير المنتجات الغذائية من منتجات أولية مجهولة المصدر يعد ممارسة تخالف القوانين والتشريعات السارية المعمول بها، حيث من المحتمل التسبب في حدوث تسمم غذائي.
وأكدت «الهيئة» أنها تعمل على تشجيع وتحفيز الأسر المنتجة على مزاولة مختلف الأنشطة الغذائية من المنزل، بعد الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة من خلال التسجيل في برامج الأسر المنتجة في الهيئة، لضمان تقديم غذاء آمن للمجتمع. ودعت الجمهور إلى التأكد من أن مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم التعامل معها، لشراء المنتجات الغذائية حاصلة على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وذلك من خلال إبراز رقم الترخيص الموضح في الملف الشخصي للحساب على وسائل التواصل الاجتماعي.
دعت «الهيئة» ضمن نشاطها التوعوي، الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات متعلقة بتداول المنتجات الغذائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال قنوات التواصل المتاحة والتابعة لـ«الهيئة»، منوهةً بزيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية دورهم في الحفاظ على سلامة الغذاء، وتفاعلهم الإيجابي مع مبادرات «الهيئة» الهادفة إلى تعزيز الرقابة المجتمعية على المنشآت الغذائية.

هيئة الزراعة والسلامة الغذائية
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