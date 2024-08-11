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يوسف السركال: دور حيوي للشباب في بناء مستقبل الإمارات

يوسف السركال: دور حيوي للشباب في بناء مستقبل الإمارات
12 أغسطس 2024 00:52

دبي (الاتحاد)

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أكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، على الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن تمكين الشباب يمثل أولوية قصوى للمؤسسة، ليصبحوا عناصر فاعلة ومؤثرة في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم بإثراء قدراتهم وصقل مواهبهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة وأهداف مئوية الإمارات 2071. وأوضح، أهمية إتاحة الفرصة للشباب لتبادل الأفكار، ومناقشة التحديات والفرص التي يواجهها القطاع الصحي في الدولة، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن استراتيجية تمكين الشباب التي يقودها مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تهدف إلى توفير تجربة وظيفية مميزة وبيئة عمل داعمة للشباب. ودعا السركال الشباب إلى الاستمرار في التميز والابتكار، والاستفادة من الفرص المتاحة لهم لتحقيق طموحاتهم، مؤكداً التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمواصلة دعمهم وتمكينهم، إيماناً بأهمية دورهم في بناء مجتمع متقدم ومستدام ونيل إنجازات ريادية تعزز مكانة الدولة في جميع المجالات.

يوسف السركال
اليوم العالمي للشباب
الإمارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الشباب
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