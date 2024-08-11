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علوم الدار

جمال بن حويرب: بُناة المستقبل وقادة الغد

جمال بن حويرب: بُناة المستقبل وقادة الغد
12 أغسطس 2024 00:52

دبي (الاتحاد) 

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قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن الشباب بُناة المستقبل وقادة الغد، وحملة راية التقدم والازدهار للمجتمع، وعنوان الإرادة، والعزيمة، والطموح، مشيراً إلى أهمية رفد جيل الشباب بسُبُل الدعم وأدوات التمكين، ليضطلعوا بدورهم المحوري في دفع عجلة تقدُّم دولهم ونهضة ونماء مجتمعاتهم.
وأضاف: يسرنا في مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن نشارك العالم احتفاءه بهذا اليوم، مؤكِّدين التزامنا بتمكين الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة عموماً، وحرصنا على تطوير قدراتهم، من خلال رفدهم بالمعرفة والمهارات والفرص التعليمية والتدريبية الكفيلة بتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والمضي قُدُماً في إطلاق المبادرات والمشاريع الرامية لإطلاق العنان لإبداعاتهم وتلبية التطلعات المأمولة منهم. ولفت إلى مبادرات المؤسسة للشباب كونهم محوراً رئيسياً ضمن مبادراتها، ومنها: مبادرة «ملتقى شباب المعرفة» التي تنطلق من الشباب وتتوجه إليهم وتكرم إنجازاتهم وقصص نجاحهم، ومبادرة «مهارات المستقبل للجميع» المتاحة أمام جميع الشباب والمصممة لتطوير مهاراتهم العملية وتوسيع آفاقهم المهنية.

جمال بن حويرب
اليوم العالمي للشباب
الإمارات
الشباب
مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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