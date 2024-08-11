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علوم الدار

محمد سعيد الشحي: ركيزة الوطن ومحرك التنمية الشاملة

محمد سعيد الشحي: ركيزة الوطن ومحرك التنمية الشاملة
12 أغسطس 2024 00:53

دبي (الاتحاد) 

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أكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن الشباب هم الركيزة الأساسية للوطن والمحرك الرئيسي للتنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة للمواهب الشابة ومنحها فرص التمكين للمساهمة الفاعلة في تعزيز مكانة دولة الإمارات وترسيخ ريادتها على الساحة العالمية.
وأشار إلى حرص مجلس الإمارات للإعلام ضمن رؤيته الاستراتيجية على تطوير الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام، من خلال الاستثمار في بناء جيل جديد من المواهب الإعلامية المحلية، ما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في تطوير هذه الصناعة الحيوية بمختلف مجالاتها وقطاعاتها. وأكد التزام المجلس الراسخ بتمكين الشباب المواطنين خريجي الإعلام من خلال توفير الفرص والبرامج التدريبية المتقدمة داخل الدولة وخارجها لاكتساب خبرات محلية وعالمية تؤهلهم للعمل في الوظائف الإعلامية الحديثة.
وأعرب عن فخره بالإنجازات التي حققها شباب الإمارات في مجال الإعلام، ومساهمتهم الفاعلة في تشكيل المشهد الإعلامي، داعياً إلى استثمار الفرص المتاحة في قطاع الإعلام لتعزيز مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية.

اليوم العالمي للشباب
محمد سعيد الشحي
الإمارات
الشباب
مجلس الإمارات للإعلام
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