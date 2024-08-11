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علوم الدار

الاقتصادات غير التقليدية في «منتدى الاتصال الحكومي 2024»

الاقتصادات غير التقليدية في «منتدى الاتصال الحكومي 2024»
12 أغسطس 2024 00:52

الشارقة (الاتحاد) 

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يستشرف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يقام يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، التحولات والمستجدات في المشهد التنموي العالمي بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، حيث تتضمن أجندته هذا العام مساحة واسعة يناقش من خلالها علاقة الاتصال الحكومي بتعزيز المرونة الاقتصادية، وتسليط الضوء على مفاهيم اقتصادية واعدة، مثل الاقتصاد الفضي واقتصاد المعادن والمغامرات والفضاء، وذلك بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وخبراء الاقتصاد وصناع القرار من القطاعين العام والخاص ضمن جلسات متخصصة تطرح الاقتصاد من أبعاد جديدة.
ويأتي تناول المنتدى لهذه القطاعات في دورته الـ 13، والتي تحمل شعار «حكومات مرنة.. اتصال مبتكر»، في وقت تحقق فيه دولة الإمارات العربية المتحدة منجزات نوعية في مسيرة التنوع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم مساعي التنمية المستدامة والشاملة محلياً وعالمياً. ويفتح المنتدى باب التسجيل للمشاركة وحضور الفعاليات عبر الموقع الرسمي: 
www.igcc.ae.
ويخصص المنتدى في دورته الـ 13 مساحة لاقتصاد المغامرات الذي يتمثل في مجموعة من الأنشطة والخيارات والمنتجات والتقنيات التي تشكل مجتمعة نوعاً جديداً من الاقتصاد الذي يواكب التوجه العالمي نحو المغامرات والأنشطة الخارجية، إذ يشير تقرير شركة Allied Market Research إلى أنه من المتوقع أن يصل سوق سياحة المغامرات العالمية إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2032.
وتتناول الجلسة التي تحمل عنوان «عندما تتحول المغامرة إلى قوة ناعمة» دور اقتصاد المغامرات في تعزيز صورة وتنافسية الدولة على الساحة العالمية، ما يجعلها نوعاً من أنواع القوة الناعمة المؤثرة، إلى جانب فرص النمو والابتكار ومجالات توظيف المواهب والأفكار الإبداعية وأسس خلق بيئة تفاعلية تُحفز على تبادل الأفكار والخبرات بين رواد الأعمال والمستثمرين لتعزيز مكونات اقتصاد المغامرات ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص التوظيف وتأسيس الأعمال الجديدة.
ويستجيب المنتدى الدولي للاتصال الحكومي إلى النتائج الهامة التي أفرزتها التجارب الاقتصادية في أسواق العالم خلال السنوات الماضية، وقطاعات الاقتصاد الحديث والفرص المستقبلية التي تنتجها تحولات السوق.
وتتناول جلسة «من قلب الاقتصاد المرن إلى فنون التواصل» تشكيل أساس راسخ لاستقرار الأسواق.

منتدى الاتصال الحكومي
مركز إكسبو الشارقة
الشارقة
الاتصال الحكومي
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