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شواطئ دبي.. صديقة لأصحاب الهمم

شواطئ دبي.. صديقة لأصحاب الهمم
12 أغسطس 2024 00:53

آمنة الكتبي (دبي) 
وفرت بلدية دبي 10 مداخل وممرات على الشواطئ العامة لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى البحر، كما وفرت منصة بحرية بطول 73 متراً في شاطئ الجميرا 2، تتضمن 3 مسارات لأصحاب الهمم، و28 موقفاً شاطئياً لمركبات أصحاب الهمم، و16 دورة مياه، و7 كراسي متحركة في الشواطئ العامة للاستخدام على الشاطئ و8 كراسي عائمة للسباحة.
وتولي بلدية دبي اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم وكبار السن، حيث وفرت لهم مختلف الخدمات والتسهيلات اللازمة على كل الشواطئ العامة بدءاً من الممزر حتى شواطئ أم سقيم انسجاماً مع متطلبات برنامج العلم الأزرق، وقامت البلدية بتوفير المداخل والممرات لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى البحر في الجميرا 2 والجميرا 3 وأم سقيم 1 وأم سقيم 2، وشاطئي خور الممزر، وكورنيش الممزر.
كما تمت دراسة تضمين متطلبات الفئات الأخرى من أصحاب الهمم والمرتبطة بالإعاقات السمعية والبصرية في التصاميم الخاصة بالمشاريع التطويرية للشواطئ العامة وفقاً لـ«كود دبي للبيئة المؤهلة»، والذي يستند إلى أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، وتم تنفيذ الممرات الخاصة بأصحاب الهمم وكبار السن، بحيث تمكّنهم من عبور الشاطئ والوصول إلى البحر بسهولة، وتم اختيار مواقعها بحيث تكون قريبة من المواقف المخصصة لأصحاب الهمم، وتعكس جهود البلدية في تجهيز الخدمات والتسهيلات اللازمة لهذه الفئة، لجعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

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وتحرص بلدية دبي على تقديم خدمات نوعية ترجمة لرؤيتها بأن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، وتعزيزاً لرسالتها في تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة، من خلال تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم، بما يدعم تحقيق رؤية إمارة دبي، ويترجم توجهات قيادتها الحكيمة، 
 وتسعى البلدية إلى توفير الخدمات كافة، وتنفيذ المبادرات التي تدعم أصحاب الهمم، وتوفير المرافق كافة التي تجذب السياح وتتناسب مع متطلبات أصحاب الهمم منهم، بما يتماشى مع تطلعات الإمارة ومكانتها كأفضل وجهة للزوار والسياح من هذه الفئة، حيث يقوم الموظفون المؤهلون بدور مهم في إسعاد أصحاب الهمم وخدمتهم باحترافية.
أحدث التقنيات
تتبنى بلدية دبي أحدث التقنيات لتقديم خدمات مثالية للمتعاملين، وخصوصاً فئة أصحاب الهمم، وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد عليهم، بهدف تعزيز مكانة إمارة دبي مدينة أفضل للحياة والتقدم، خصوصاً أن كوادر البلدية مؤهلة وفق أعلى درجات ومعايير تقديم الخدمات للمتعاملين، وإسعادهم وتلبية متطلباتهم.

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