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علوم الدار

نهيان بن مبارك: العلاقات الإماراتية الباكستانية تاريخية

نهيان بن مبارك خلال الاحتفال (من المصدر)
12 أغسطس 2024 00:52

دبي (الاتحاد)

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور 77 عاماً على استقلال جمهورية باكستان.
استقطبت الاحتفالية أكثر من 10 آلاف شخص، ونظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بالتعاون مع صفحة «الإمارات تحب باكستان» والجمعية الباكستانية بدبي وشرطة دبي ومركز دبي التجاري العالمي، بهدف الاحتفاء بالعلاقات الراسخة بين البلدين، وتعزيز روابط الصداقة الممتدة بين شعبيهما.
 وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الباكستانية والتي تمتد لتاريخ طويل، وقال معاليه: «روابطنا الثقافية والسياسية والتجارية والشعبية متأصلة بعمق، وتشكّل أساساً قوياً ومستقراً لعلاقاتنا الوثيقة الآن وفي المستقبل».. وأضاف معاليه: «نعمل بأمل وعزم قوي لتحقيق التقدم والسلام في جميع أنحاء العالم... ونحرص على الاستفادة من المكانة الخاصة والمتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان على الساحة العالمية».
 وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «في هذه المناسبة الخاصة باليوم السابع والسبعين لاستقلال باكستان، نفتخر بمشاركة الشعب الباكستاني الأمل والتفاؤل بمستقبل بلدينا ومنطقتنا والعالم.. نحن في دولة الإمارات فخورون بالعمل مع أصدقائنا في باكستان لتحقيق التقدم والازدهار الإقليمي والعالمي».

نهيان بن مبارك
الإمارات
باكستان
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