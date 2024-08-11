451 عمود إنارة دخلت الخدمة في الشعبيات والطرق بالمنطقة الوسطى

الشارقة (الاتحاد)

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عدداً من مشروعات إنارة الطرق الداخلية في المنطقة الوسطى خلال الربع الثاني من عام 2024، شملت إنارة الطرق في شعبيات مهراني ومحافز وإنارة طريق محافز - نزوى، والطريق الرابط بين طريق خورفكان، والطريق المؤدي إلى مركاض الذيد، واستكمال إنارة مجلس البستان.

وتم تركيب 255 عمود إنارة جديداً و 359 كشافاً وتمديد كابلات بطول 20.000 متر، كما تم إنجاز مشروع إنارة الطريق الرابط بين طريق الشارقة خورفكان وطريق ميدان الذيد لسباقات الهجن بتركيب 92 عموداً وتركيب 95 كشاف إضاءة 250 W.S وتمديد كابلات بمسافة 5.000 متر، وذلك ضمن المشروعات التطويرية التي تعمل على تنفيذها لخدمة الأهالي في هذه المناطق.

وأوضح المهندس خليفة محمد الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى، أن مشروعات الإنارة التي نفذتها الهيئة خلال الربع الثاني بالمنطقة الوسطى ساهمت في الارتقاء بالخدمات.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية الخاصة بالشبكات ومحطات التوزيع بمدن المنطقة الوسطى، سعياً منها لمواكبة التطور الكبير، وتحقيقاً لخطتها التنموية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لإنجاز المشروعات بجودة وكفاءة وفي أسرع وقت.

وأكد أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في المنطقة الوسطى وفق خطة وجدول زمني وبمواصفات وجودة عالية، وباستخدام الكشافات والمصابيح التي تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، وتوفير الإنارة للمناطق، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات بأحدث معايير التكنولوجيا، لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز البنى التحتية، وتطوير مرافقها.

وأشار إلى أن مشروعات الإنارة تم تنفيذها وفق أفضل المواصفات، وربطها بالشبكة، وتركيب أعمدة مختلفة الأطوال تتراوح بين 6 أمتار و14 متراً حسب المناطق والموقع، وتركيب كشافات ومصابيح ذات جودة عالية.