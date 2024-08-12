"كهرباء دبي" تنظم مؤتمراً للشباب

نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، اليوم، مؤتمر الشباب، تزامنا مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام.

تضمن المؤتمر، الذي افتتحه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سلسلة من الفعاليات والجلسات النقاشية، والعديد من المجالس الشبابية المحلية والمؤسسية، ومنها مجلس دبي للشباب، ومجلس شباب هيئة الطرق والمواصلات، ومجلس شباب هيئة تنمية المجتمع، ومجلس دو للشباب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، في كلمة أمام المؤتمر، إنه في اليوم العالمي للشباب نحتفي بتجربة دولة الإمارات وإمارة دبي الرائدة في مجال تمكين الشباب، وتعزيز قاعدة مشاركتهم في القطاعات المتقدمة والواعدة، مؤكدا الإيمان الراسخ بشبابنا الواعد، الذين يمثلون كما وصفهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الثروة الوطنية والاستثمار الأمثل في المستقبل، ومحرك التغيير الإيجابي نحو عالم أكثر استدامة وإشراقا.

وأكد التزم الهيئة بتطوير قدرات الجيل المقبل من الشباب المبتكرين والخبراء لابتكار حلول مستدامة تسهم في الحد من تحديات التغير المناخي، واستشراف الفرص المستقبلية، والاستثمار في عقول وسواعد شباب الإمارات، وإعدادهم وتنمية روح القيادة لديهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، وداعما جوهريا لإنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي، بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة.

وأوضح أن الكوادر البشرية في الهيئة تضم 2831 من الموظفين الشباب، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، ويصل عدد الشباب المواطن من الجنسين في الهيئة إلى 2062 شابا وشابة.

ودعا معالي الطاير الشباب إلى الاستفادة من برامج الهيئة المتنوعة الهادفة إلى صقل مهاراتهم في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.

من جانبها قالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، في كلمتها خلال المؤتمر، إن المجلس يدعم جهود الهيئة لتمكين الشباب والكفاءات المواطنة وصقل مهاراتهم التقنية وتشجيعهم على العمل في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ليكونوا شركاء فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي.

