"موارد الشارقة" تطلق برنامجاً لتأهيل الباحثين عن عمل يستهدف 1815 مواطناً ومواطنة

أطلقت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، اليوم، "برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل" الذي يستهدف 1815 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل المسجلين بقاعدة بيانات الدائرة بهدف تزويدهم ببرامج تأهيلية تخصصية وتدريب ميداني يمنحهم الخبرة العملية المطلوبة، مما يسهم في استقطابهم للعمل في مختلف مشاريع الإمارة.

ويأتي البرنامج تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث سيحصل كل متدرب على مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم خلال الفترة التدريبية التي تمتد لمدة 6 أشهر مقسمة إلى 3 أشهر للتأهيل، و3 أشهر للتدريب الميداني، سيخضعون خلالها للعديد من الدورات والورش المساندة التي تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين وإعدادهم للاندماج في بيئات العمل المختلفة.

شارك في انطلاق البرنامج 500 مواطن من الباحثين عن عمل من مدينة الشارقة، و400 من خورفكان، و400 من كلباء، و200 من دبا الحصن، و300 من المنطقة الوسطى، و15 مواطناً من الحمرية، حيث تم توزيعهم على 5 مجموعات وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ويتلقون تدريبهم في إطار 8 برامج موحدة تشمل مجموعة من المحاور التأسيسية أبرزها أسس اجتياز المقابلة الوظيفية بنجاح، ومهارات التعامل مع الموظفين والمتعاملين وقوانين الموارد البشرية، والمهارات الإدارية، ومهارات الاتصال والتواصل، وقواعد التميز في بيئات العمل.

وأكد عبدالله إبراهيم الزعابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن هذا البرنامج يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، السديدة في تعزيز التنمية البشرية واستدامتها في الإمارة، مشيدا بالقرارات الحكيمة التي تدعم جهود تأهيل الكفاءات الوطنية؛ ولفت إلى أن البرنامج يمثل قاعدة قوية لإعداد الشباب الإماراتي للانخراط في ميادين العمل الحكومي بما يعزز من تنافسية الكوادر الوطنية.

وأوضح الزعابي أن البرنامج يتم تنفيذه بالتنسيق مع جامعة الشارقة، وعدد من الجامعات والكليات الأخرى في مختلف مدن الإمارة، مشيراً إلى أن التدريب الميداني يتناسب مع تخصصات المنتسبين وسيتم تنفيذه في الجهات الحكومية، وقال إن البرنامج يسهم في إكساب المشاركين خبرات عملية مباشرة والاستفادة من التواصل مع القيادات والموظفين الحكوميين، مما يمكنهم من التخطيط لمسارهم الوظيفي بشكل أكثر فعالية.

وأكد أن دائرة الموارد البشرية ملتزمة من خلال منصاتها المختلفة ومبادراتها المتجددة بتمكين الكوادر الوطنية الشابة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص، داعيا الباحثين عن عمل إلى التسجيل في قاعدة بيانات الدائرة للاستفادة من البرامج التأهيلية التي تطرحها الدائرة بانتظام، والتي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم.