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طقس صحو بوجه عام غائم جزئياً أحياناً غداً

أبوظبي
12 أغسطس 2024 17:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب بعد الظهر شرقاً وجنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18: 19، والجزر الأول عند الساعة   11:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:20.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:56 والمد الثاني عند الساعة 05:59، والجزر الأول عند الساعة 08:00 والجزر الثاني عند الساعة 22:18.

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المصدر: وام
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