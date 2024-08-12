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علوم الدار

تطوير محميتي "الوثبة للأراضي الرطبة" و"الكثبان الأحفورية"

تطوير محميتي "الوثبة للأراضي الرطبة" و"الكثبان الأحفورية"
12 أغسطس 2024 21:08

تحرص هيئة البيئة - أبوظبي على تطوير البِنية التحتية لاستقبال السائحين، لتناسب هذه الزيادة المطردة، بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة من الدوائر الحكومية والمستثمرين ومُشغِّلي السياحة وذلك لأهمية المحميات الطبيعية في استقطاب الزائرين، وتعزيز فكر السياحة البيئية.
يجري في الوقت الحالي تطوير محمية الوثبة للأراضي الرطبة، ومحمية كثبان الوثبة الأحفورية بالمنشآت والمرافق السياحية، ومن المقرر افتتاحهما للجُمهور في بداية العام المقبل.
كما كشفت إحصائيات هيئة البيئة - أبوظبي عن زيادة نسبة السائحين والزائرين لمناطق المحميات الطبيعية لتصل إلى نحو 78% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتبلغ نسبة استخدام المحميات الطبيعية لأنشطة السياحة المسجلة العام الماضي أكثر من 63%. وخلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت لتصل إلى  78%.
 من خلال شبكة زايد للمحميّات الطبيعية، حرصت على تعزيز الفوائد المجتمعية من المناطق الطبيعية، وذلك من خلال دعم السياحةِ البيئية، وتشجيع المجتمع على زيارة مناطق المحميات الطبيعية للتوعية والتعلم، وتعزيز نمط الحياة في إمارة أبوظبي.
تساهمُ شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تضم 20 محمية طبيعية، في تحقيق الاستقرار لعدد كبير من الكائنات مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر والمها العربي.
 كما ساهمت في زيادة أعداد الطيور، مثل الفلامنجو والحبارى، واستقرار البيئات المهمة مثل: القرم والأعشاب البحرية والكثبان الرملية ذات الغطاء النباتي الطبيعي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة البيئة
هيئة البيئة في أبوظبي
المحميات الطبيعية
محميات أبوظبي
محمية الوثبة للأراضي الرطبة
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