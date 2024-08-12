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علوم الدار

ضمن «الفارس الشهم 3».. 25 طبيباً إندونيسياً يقدمون الرعاية لجرحى غزة

ضمن «الفارس الشهم 3».. 25 طبيباً إندونيسياً يقدمون الرعاية لجرحى غزة
12 أغسطس 2024 21:38

شارك وفد من الأطباء من جمهورية إندونيسيا، ضم 25 طبيباً، في دعم المجال الطبي بالمستشفى العائم ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وذلك للعمل جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية الإماراتية؛ بهدف تقديم الرعاية الطبية للأشقاء الفلسطينيين من الجرحى في قطاع غزة.
 تأتي هذه المشاركة ترجمة للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وسعياً لتعزيز الدور الإنساني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة نتيجة الحرب.

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يعتبر هذا التعاون فرصة استثنائية لتوفير الدعم الطبي، وتكثيف الجهود المتواصلة لتخفيف معاناة الفلسطينيين بإجراء العمليات الجراحية، وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لهم.
وتتواصل الجهود الطبية في المستشفى العائم لعلاج المصابين والجرحى من قطاع غزة ضمن آلية عمل تتوافق مع أعلى المعايير الصحية العالمية والتي أصبحت نموذجاً ناجحاً في التعامل مع مختلف الحالات الحرجة وعلاجها، إلى جانب عمليات تركيب الأطراف الاصطناعية، وغيرها من الجهود الإنسانية التي تهدف إلى إعادة الأمل للأشقاء في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم.

المصدر: وام
الفارس الشهم 3
المستشفى الإماراتي العائم
أطباء
إندونيسيا
قطاع غزة
غزة
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