«سلامتكم أولويتنا» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، بالتعاون مع هيئة النقل بعجمان مبادرة استباقية لفحص الإطارات مجاناً بعنوان «سلامتكم أولويتنا»، وذلك ضمن مجال المسؤولية المجتمعية للجهتين؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وقال النقيب علي بن محمد النعيمي، رئيس قسم ترخيص الآليات في شرطة عجمان، إن المبادرة تتضمن فحصاً للإطارات في مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات في أغسطس حتى الأول من سبتمبر 2024 في مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى أن الفريق المنظم للمبادرة توجه للمواقف العامة ومراكز التسوق لتقديم نشرات التوعية حول سلامة إطارات المركبات، وتوجيه الإرشادات الفنية لضمان إطارات سليمة صالحة للسير، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ السائقين الإجراءات الوقائية للمركبات بفحص الإطارات والتأكد من سلامتها، وعدم تعرضها لأي تشققات أوانتفاخ، واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها، والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، تعزيزاً للسلامة المرورية.

الوعي

قال عمار حسن الشاعر، مدير إدارة الاستثمار في هيئة النقل، إن الخدمة متاحة للأفراد والشركات كافة من مختلف إمارات الدولة، لتقديم خدمات متميزة وتنافسية تسهم في تعزيز الوعي بالسلامة المرورية.