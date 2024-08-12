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علوم الدار

19 ألف رحلة لخدمة «ليموزين» عجمان

19 ألف رحلة لخدمة «ليموزين» عجمان
13 أغسطس 2024 01:42

عجمان (الاتحاد) 

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أعلنت هيئة النقل في عجمان عن إقبال كبير على خدمة «سواري ليموزين»، خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت على 19 ألفاً و479 رحلة، بزيادة ملحوظة مقارنةً بعدد الرحلات في الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 5.280 رحلة، وذلك وفقاً لإحصائيات «الهيئة». 
وتعتبر هذه الخدمة جزءاً من منظومة النقل المتميزة التي تهدف إلى توفير خدمات فاخرة لمستخدميها في إمارة عجمان.
وأكد أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية بـ«الهيئة»، أن خدمة «سواري ليموزين» شهدت توسعاً في الأسطول لتلبية الطلب المتزايد على الخدمة، وتمت إضافة مركبات جديدة ليصل عددها إلى 25 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي.

هيئة النقل
عجمان
ليموزين
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