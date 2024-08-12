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علوم الدار

%99.6 معدلات إشغال عقارات «أوقاف دبي»

مبنى «أوقاف دبي» (الاتحاد)
13 أغسطس 2024 01:43

دبي (الاتحاد)

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سجّلت عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أعلى معدلات الإشغال على الإطلاق، بزيادة بلغت 99.6% خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك على الرغم من دخول نحو 1887 وحدة عقارية جديدة إلى الخدمة خلال السنوات الخمس الماضية.
وبلغت قيمة إجمالي العقود الجديدة المبرمة، وكذلك تجديد العقود نحو 162.6 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول من العام 2024، مسجلةً ارتفاعاً نسبته 12.5% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023، إذ بلغت حينها قيمة العقود المبرمة نحو 144.5 مليون درهم.
وأوضحت المؤسسة أن عدد الوحدات العقارية بلغ 5863 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري. وتشمل المحفظة العقارية للمؤسسة «العقارات الوقفية وعقارات القُصّر والمؤسسة». وقد سجّلت المحفظة العقارية خلال العام الجاري زيادة 1028 وحدة عقارية، مقارنة بالعام الماضي.
وأكد علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، حرص المؤسسة على توظيف الإمكانات والجهود كافة لتحقيق الأهداف الطموحة للقيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة دبي العالمية مركزاً إقليمياً للوقف وإنجاز المشروعات الوقفية بتميز وفاعلية لتحفيز الاستثمار والابتكار والاستدامة، والعمل على إيجاد تجربة وقفية نموذجية استثنائية تعكس ريادة دبي في مجالات العمل الإنساني الوقفي.
وكانت المحفظة العقارية لأوقاف دبي قد بلغت نحو 289 مليون درهم بنهاية عام 2023، فيما بلغ عدد الوحدات العقارية 4835 وحدة عقارية خلال الفترة ذاتها.

أوقاف دبي
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
دبي
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