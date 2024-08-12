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علوم الدار

إنجاز تأهيل ورفع كفاءة الأسفلت على شارع «الشيخ زايد» في أبوظبي

إنجاز مشروع تأهيل الطريق (من المصدر)
13 أغسطس 2024 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها على تعزيز جودة مكونات البنية التحتية، من خلال تنفيذ المشاريع التطويرية والتأهيلية، لتحسين كفاءتها، ومواءمتها مع التطور المستمر في أبوظبي وضواحيها، والنهضة الشاملة على الصعد كافة، وضمن هذا الإطار أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بقطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وبالتعاون مع «أبوظبي للتنقل»، وشرطة أبوظبي، مشروعاً استهدف إجراء أعمال الصيانة والتحسين على شارع الشيخ زايد بن سلطان (E10) بالقرب من شاطئ الراحة باتجاه أبوظبي.
وحفاظاً على سلامة مرتادي الشارع أثناء أعمال تنفيذ المشروع، تم إنشاء التحويلات المرورية اللازمة لتسهيل حركة المرور في منطقة المشروع، وعلى الصعيد الفني تضمن المشروع تطوير عدد 5 مسارب، بالإضافة إلى كتف الطريق الأيمن والأيسر باتجاه أبوظبي.
ويأتي هذا المشروع ضمن مستهدفات بلدية مدينة أبوظبي بشأن تطوير ورفع كفاءة الأصول، ويندرج في مشاريع التحسينات للمدينة مثل: التقاطعات وشبكة الطرق الحالية، في مواقع مختلفة في أبوظبي.
وقد اشتمل المشروع أعمال استبدال طبقة الأسفلت القديمة بطبقة أسفلت جديدة وبمواصفات محسنة، ومطورة، وإجراء أعمال إصلاح الشروخ، والتشققات الموجودة في طبقة الأساس، وأعمال تركيب العواكس الأرضية، والعلامات الأرضية، بالإضافة إلى أعمال استبدال فواصل التمدد القديمة بفواصل تمدد جديدة.

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شارع حيوي
أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن شارع الشيخ زايد بن سلطان يعد شارعاً حيوياً ومهماً، وهو نقطة وصل للكثير من المدن والمناطق، منها مطار زايد الدولي، شاطئ الراحة، مدينة خليفة، مدخل مدينة مصفح، مدخل مدينة ياس؛ ولهذا فإن صيانة هذا الشارع وتطويره تضمن حماية، وسلامة مستخدمي الطريق، وخفض احتمالية حصول الحوادث، وتحقيق الانسيابية الآمنة لمستخدميه، حيث تبلغ حدود نطاق المشروع الحالي ابتداءً من مجمع جسور ياس إلى مدخل مصفح/ ساس النخل عند جسر الشيخ زايد بطول 17 كيلومتراً على عرض 24.5 متر، (5 مسارب، بالإضافة إلى كتف الطريق الأيمن والأيسر).

بلدية أبوظبي
أبوظبي
شارع الشيخ زايد
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