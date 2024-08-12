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علوم الدار

«صحة»: علاج مريض من نوع نادر لسرطان المعدة

«صحة»: علاج مريض من نوع نادر لسرطان المعدة
13 أغسطس 2024 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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نجح فريق متعدد التخصصات في شركة (صحة)، التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، في علاج نوع نادر وشديد من سرطان المعدة. وتتعلق الحالة بمريضة تبلغ من العمر 76 عاماً تم تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الصماء العصبية في المعدة، وهو ورم خبيث يؤثر على أقل من 1 في المائة من سرطانات المعدة.
ونظراً لأن حالات أورام الغدد الصماء العصبية، التي يبلغ معدل الإصابة بها سنوياً 0.5 في المائة فقط، نادرة جداً، وأعراضها غير محددة، هناك القليل من الأسس التوجيهية القائمة على الأدلة لإدارة المرض. وقال الأطباء إن هذه الحالة تؤكد النهج متعدد التخصصات الذي تتبعه شركة «صحة» في هذه الأمراض النادرة والصعبة.
وعلق الدكتور سولومون كوروفيلا بي جون، أحد كبار المتخصصين المشاركين في العملية: «تؤكد هذه الحالة على أهمية وجود نهج تعاوني ومتعدد التخصصات في إدارة الأورام الخبيثة النادرة والصعبة. وتسلط الحالة الضوء على أهمية العمل الشامل واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة والتخطيط العلاجي الشامل لتحسين نتائج المرضى».
التخصصات
يتضمن النهج التعاوني متعدد التخصصات تحسين التغذية قبل الجراحة من خلال أنبوب التغذية لتعزيز الصحة العامة للمريض لإجراء الجراحة. وتهدف الجراحة طفيفة التوغل إلى إزالة جميع الأنسجة السرطانية. وبعد الجراحة، يؤكد التشريح المرضي نوع الورم وانتشاره، مما يساعد في اتخاذ قرارات العلاج الإضافية. كما تؤكد فحوصات ما بعد العمليات الجراحية ضمان إزالة الورم بالكامل والتحقق من وجود أي علامات لتكرار المرض.

صحة
بيورهيلث
الرعاية الصحية
السرطان
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