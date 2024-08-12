منظومة متكاملة لزراعة الأعضاء في الدولة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات بفضل الدعم والتوجيه من القيادة الحكيمة، أرست منظومة صحية متكاملة للارتقاء بجودة الحياة بشكل مستدام، محورها صحة وسلامة الإنسان، وهي أولوية في قيم الوزارة واستراتيجيتها. فنجحت في تحقيق نتائج متميزة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء من ناحية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية، وبناء قدرات وطنية، وعقد شراكات دولية وتشجيع البحث العلمي، لتغدو الإمارات وطن الإنسانية والعطاء كما ينظر إليها العالم كوطن للإنجازات الفريدة.

تنافسية القطاع الصحي

وأشار معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، إلى أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التبرع بالأعضاء تبرهن على الريادة الإنسانية للدولة، من خلال البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي حقق قفزات هائلة على مستوى التطور والنمو، ليؤكد تنافسية وفعالية القطاع الصحي بالدولة.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به في تأسيس منظومة متكاملة للتبرع بالأعضـــــاء من أجل تعزيز جودة صحة أفراد المجتمع التي تعد عنصراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية راسخـــــة للقيـــــادة الحكيمة، وبما يواكب رؤية نحن الإمارات 2031 التي تؤكد على أهمية النظام الصحي المتطــور والمتكـــامل.