الثلاثاء 13 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منظومة متكاملة لزراعة الأعضاء في الدولة

منظومة متكاملة لزراعة الأعضاء في الدولة
13 أغسطس 2024 01:43

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"كليفلاند أبوظبي" يجري 664 عملية زراعة أعضاء منذ 2017
«الصحة» تستمع لأصحاب الهمم لتطوير الخدمات وتحديث الإجراءات

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أن دولة الإمارات بفضل الدعم والتوجيه من القيادة الحكيمة، أرست منظومة صحية متكاملة للارتقاء بجودة الحياة بشكل مستدام، محورها صحة وسلامة الإنسان، وهي أولوية في قيم الوزارة واستراتيجيتها. فنجحت في تحقيق نتائج متميزة في مجال التبرع وزراعة الأعضاء من ناحية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية، وبناء قدرات وطنية، وعقد شراكات دولية وتشجيع البحث العلمي، لتغدو الإمارات وطن الإنسانية والعطاء كما ينظر إليها العالم كوطن للإنجازات الفريدة.
تنافسية القطاع الصحي
وأشار معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، إلى أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التبرع بالأعضاء تبرهن على الريادة الإنسانية للدولة، من خلال البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي حقق قفزات هائلة على مستوى التطور والنمو، ليؤكد تنافسية وفعالية القطاع الصحي بالدولة.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به في تأسيس منظومة متكاملة للتبرع بالأعضـــــاء من أجل تعزيز جودة صحة أفراد المجتمع التي تعد عنصراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية راسخـــــة للقيـــــادة الحكيمة، وبما يواكب رؤية نحن الإمارات 2031 التي تؤكد على أهمية النظام الصحي المتطــور والمتكـــامل.

عبدالرحمن العويس
محمد سليم العلماء
زراعة الأعضاء
التبرع بالأعضاء
آخر الأخبار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
علوم الدار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
اليوم 20:04
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
الرياضة
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
اليوم 19:51
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
الأخبار العالمية
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
اليوم 19:48
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
اليوم 19:37
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©