الثلاثاء 13 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» يصدر الترجمة الفرنسية للكتاب الخامس من موسوعة «الإخوان»

«تريندز» يصدر الترجمة الفرنسية للكتاب الخامس من موسوعة «الإخوان»
13 أغسطس 2024 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"تريندز" يؤكد أهمية تمكين الشباب لإعداد قادة المستقبل
دراسة لـ«تريندز» تحذر من خطر الطائرات المسيّرة في أيدي الفاعلين غير الدوليين

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات الترجمة الفرنسية للكتاب الخامس من موسوعة «الإخوان» تحت عنوان: «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين: شبكات التأثير والنفوذ في العالم».
ويكشف الكتاب الهدف الجوهري لتنظيم «الإخوان»، والمتمثل في تحقيق «أستاذية العالم» من خلال التمدد في الدول العربية والإسلامية، والتغلغل في المجتمعات الغربية بهدف أسلمتها. ويوضح الكتاب الأدوات المتنوعة التي يوظفها التنظيم الدولي، «الثقافية والإعلامية والسياسية والاقتصادية» في سبيل تحقيق أهدافه. كما يلقي الكتاب الضوء على المرتكزات الفكرية والأيديولوجية التي ينطلق منها التنظيم لتحقيق أهدافه العالمية، فضلاً عن تحليله أبعاد المأزق الذي يواجه التنظيم الدولي بعد انكشاف أيديولوجيته العابرة للحدود، والتي لا تؤمن بالدولة الوطنية.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أهمية الإصدار الجديد وترجمته إلى اللغات الفرنسية والإيطالية والانجليزية والألمانية والإسبانية والعبرية والماليزية. وأشار إلى أنه يتميز بشمولية الطرح، والأخذ في الاعتبار السياقات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواكبة التطورات التي طرأت على التنظيم الدولي وجماعة «الإخوان»، لا سيما الفترة التي تلت أحداث «الربيع العربي»، وحتى عام 2021. كما ذكر أن الكتاب وظف مجموعة من المناهج التحليلية لفهم خصوصية التنظيم، كمقاربة الفاعلين من غير الدول ومقاربة السوق الدينية.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
الإخوان المسلمين
الإخوان
جماعة الإخوان المسلمين
آخر الأخبار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
علوم الدار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
اليوم 20:04
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
الرياضة
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
اليوم 19:51
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
الأخبار العالمية
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
اليوم 19:48
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
اليوم 19:37
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©