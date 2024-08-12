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علوم الدار

جامعة الإمارات تطرح 4 برامج أكاديمية جديدة

جامعة الإمارات تطرح 4 برامج أكاديمية جديدة
13 أغسطس 2024 01:43

العين (الاتحاد)

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تطرح جامعة الإمارات العربية المتحدة هذا العام أربعة برامج أكاديمية جديدة وتقدم 15 فرصة للمشاريع البحثية الجديدة، وتمول 234 مشروعاً بحثياً في عام 2024، وإرسال 394 مشروعاً بحثياً للتقييم الخارجي.
وأوضح الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، خلال إحاطة إعلامية، أن البرامج الجديدة هي بكالوريوس العلوم في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس العلوم في رياضيات علم البيانات، والدكتوراه في الهندسة البيئية، والدكتوراه في البيانات الجغرافية.
وقال: سينضم إلى الجامعة هذا الفصل أكثر من 26 عضو هيئة تدريس، و9 محاضرين، 42 أستاذاً زائراً، و9 أساتذة غير متفرغين.
وأضاف أنه تم استقطاب 4 باحثين متميزين في كليات الهندسة، وتقنية المعلومات والزراعة والطب البيطري، والمركز الوطني للمياه والطاقة، وذلك لدعم استراتيجية البحث العلمي في الجامعة 2023-2026. 
الطلاب
من جانبها، أشارت الدكتورة سعاد محمد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة، إلى أن عدد الطلاب المستجدين المقبولين هذا العام، بلغ 5636 طالباً وطالبةً من المواطنين وأبناء المواطنات، إضافة إلى الطلبة العائدين من الخدمة الوطنية، كما تم قبول 1193 طالباً سيتجهون إلى الخدمة الوطنية لهذه الدورة، إضافة إلى قبول 557 طالبا في الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه). 
الطلبة الدوليون 
وأوضحت أنه تم أيضا قبول 478 طالباً وطالبة من الطلبة الدوليين من داخل وخارج الدولة، ممن تنافسوا في الحصول على المنح الدراسية التي توفرها الجامعة، حسب المعايير والسياسات، كما تم قبول ثلاثة طلاب من أوائل الثانوية العامة في كليات الطب والعلوم الصحية، والهندسة، وتقنية المعلومات.

جامعة الإمارات
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