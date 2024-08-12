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علوم الدار

«المعاشات»: «وفرة» يعزز ثقافة الادخار والاستثمار المبكر

«المعاشات»: «وفرة» يعزز ثقافة الادخار والاستثمار المبكر
13 أغسطس 2024 01:44

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن تدشين برنامج التخطيط المالي الاستباقي «وفره» على منصة «جاهز».
يركز البرنامج على رفع الوعي حول التخطيط المالي الاستباقي وثقافة الادخار والاستثمار المبكر، ويغطي البرنامج الجوانب الرئيسية للتخطيط المالي الشخصي، بما في ذلك إعداد الميزانية والادخار والاستثمار وإدارة الديون وتحقيق الاستقرار المالي والنمو والتطور الذاتي على المستوى الاقتصادي.
وتتكون رحلة التعلم على المنصة من 9 وحدات، مقسمة إلى مرحلتين تشمل المستوى التأسيسي والمستوى المتقدم، ويغطي المستوى التأسيسي 6 وحدات، فيما يغطي المستوى المتقدم 3 وحدات إضافية يتم تدشينها في المراحل التالية من البرنامج.
ويحصل المشاركون على شهادة إنجاز في نهاية كل مستوى من البرنامج، وبإمكان كافة المشتركين على منصة «جاهز» حضور هذه الدورات من خلال صفحة «المعارف» على المنصة.

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
المعاشات
الاستثمار
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