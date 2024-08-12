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علوم الدار

«موارد الشارقة» تطلق برنامجاً لتأهيل الباحثين عن عمل

«موارد الشارقة» تطلق برنامجاً لتأهيل الباحثين عن عمل
13 أغسطس 2024 01:43

الشارقة (وام)

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أطلقت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أمس، «برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل» الذي يستهدف 1815 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل، المسجلين بقاعدة بيانات الدائرة، بهدف تزويدهم ببرامج تأهيلية تخصصية وتدريب ميداني يمنحهم الخبرة العملية المطلوبة، مما يسهم في استقطابهم للعمل في مختلف مشاريع الإمارة.
ويأتي البرنامج تلبية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث سيحصل كل متدرب على مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم خلال الفترة التدريبية التي تمتد لمدة 6 أشهر مقسمة إلى 3 أشهر للتأهيل، و3 أشهر للتدريب الميداني، سيخضعون خلالها للعديد من الدورات والورش المساندة التي تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين وإعدادهم للاندماج في بيئات العمل المختلفة.
وأكد عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، أن هذا البرنامج يعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة السديدة في تعزيز التنمية البشرية واستدامتها في الإمارة، مشيداً بالقرارات الحكيمة التي تدعم جهود تأهيل الكفاءات الوطنية، ولفت إلى أن البرنامج يمثل قاعدة قوية لإعداد الشباب الإماراتي للانخراط في ميادين العمل الحكومي، بما يعزز من تنافسية الكوادر الوطنية.

 

دائرة الموارد البشرية
الشارقة
موارد الشارقة
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