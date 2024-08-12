متبرعو «الشارقة الخيرية» يدعمون برامج المساعدات السكنية بقيمة 8.3 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أن المساعدات السكنية التي قدمتها لمستحقيها خلال النصف الأول من العام الجاري (2024) تجاوزت قيمتها المالية 8.3 مليون درهم، وشملت 906 أسر متعففة من الأسر التي تمت الموافقة على طلبات المساعدة الخاصة بها، والتي ضمت المتعسرين في سداد متأخرات الإيجار السكني وفواتير الخدمات، إلى جانب ترميم وصيانة بيوت ومساكن الأسر المتعففة الآيلة للسقوط.

تفصيلاً، قال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي، إن المساعدات السكنية تأتي ضمن برامج المساعدات المقطوعة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة بما يضمن لها الاستقرار ولمّ شمل الأسرة وتقوية ترابطها وتعزيز أواصر المجتمع والأسرة.

وأوضح أن المساعدات السكنية التي قدمتها الجمعية خلال النصف الأول من العام الجاري ذهبت إلى 4 شرائح من المعوزين وهم العاجزون عن سداد مستحقات الإيجارات وعددهم 532 أسرة، صدرت بحقهم أحكام تنفيذية، وبلغت القيمة المالية لتلك المتأخرات الإيجارية 5.3 مليون درهم، فيما تكفلت بصيانة وترميم منازل وبيوت 19 أسرة من الأسر التي تقطن بيوتاً ومساكن متهالكة بتكلفة نصف مليون درهم، كما وأنفقت نصف مليون درهم أخرى عن متعسري فواتير الخدمات البالغة أعدادهم 113 مستفيداً، بينما قدمت مساعداتها في تأثيث بيوت 243 أسرة من المسجلين بكشوف الجمعية بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية بتكلفة 2.1 مليون درهم.

صيانة وترميم

أكد عبدالله سلطان بن خادم أن الجمعية تسعى، خلال الفترة المقبلة، إلى تحقيق مزيد من الارتقاء في آلية تقديم مساعدات صيانة وترميم مساكن الأسر المتعففة، من خلال إطلاق مبادرة «ترميم»، وهي مبادرة مستقلة بذاتها سوف تستهدف من خلالها الجمعية توسيع قاعدة المستفيدين المواطنين من برامج مساعدات صيانة بيوت الفقراء وترميمها، بما يضمن لسكانها العيش الكريم، مشيراً أن الجمعية تواصل أعمالها الخيرية التي من شأنها إدخال البهجة إلى نفوس المعوزين، وتعكس التلاحم والتكافل الاجتماعي بين المجتمع الإماراتي الذي يتصف بقيم العطاء وحب الخير، وتنظر الجمعية إلى مساعدات فاقدي السكن والمتعسرين في سداد رسوم الإيجار السكني بعين الاهتمام وضمن مساعيها لتعزيز مسيرة عملها، وتأكيداً منها على الدور الكبير للعمل الإنساني في دعم الأسر المتعففة.