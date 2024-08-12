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سلطان القاسمي يدرج فئة 45 عاماً فما فوق ضمن التأمين الصحي

سلطان القاسمي يدرج فئة 45 عاماً فما فوق ضمن التأمين الصحي
13 أغسطس 2024 01:43

الشارقة (وام)

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أعلن الدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، عن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التأمين الصحي لمواطني إمارة الشارقة، من عمر 45 عاماً فما فوق للعلاج في مستشفى الجامعة بالشارقة، اعتباراً من أمس الاثنين، بتكلفة قدرها 80 مليون درهم.
وأوضح رئيس هيئة الشارقة الصحية، في مداخلته عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن «الهيئة» سترسل رابطاً إلكترونياً للمستفيدين لتفعيل تأمينهم الصحي، وستربطه ببطاقة الهوية الإماراتية، حيث سيكون بالإمكان التواصل مع «الهيئة» عبر الرقم 065091666 أو عبر «الواتساب» 0507856717.
كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشروع مسار الدراجات الهوائية في مدينة خورفكان والذي سيقام حول القناة المائية القائمة بين منطقتي الزبارة واللؤلؤية بطول 2200 متر في الجهتين وبعرض 4 أمتار، وبتكلفة قدرها 5 ملايين درهم.
 أعلن ذلك المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة في مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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الشارقة
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