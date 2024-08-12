مريم الرميثي: دولتنا رائدة بروح شبابها الطموح

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن الشباب الإماراتي يحظى بدعم القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تضع الشباب في صلب اهتماماتها، لإيمانها العميق بقدراتهم وطاقاتهم، وأنهم مصدر الأمل، وتذلل الصعاب أمام إشراكهم في قيادة المبادرات والمشاريع النوعية، ووضع الحلول للتحديات التي تجابه مستقبلهم وتدعم استقرارهم في ظل دولة رائدة بروح شبابها الطموح وكوادرها الواعدة.

وقالت مريم الرميثي، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «إن تجربة دولة الإمارات تُعد رائدةً وملهمةً في تمكين الشباب واستشراف مستقبلهم، وتُسهم في تعزيز دورهم في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، التي تتبنى رؤية مبتكرة ومنهجاً ثابتاً في تحويل طاقات الشباب إلى قوةٍ فاعلةٍ ومؤثرةٍ في مجتمعهم وقادرة على قيادة التغيير الإيجابي، والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل، عبر فسح المجال أمامهم لتوظيف قدراتهم وخبراتهم لخدمة أوطانهم والعالم من حولهم».

وأشادت الرميثي بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، في دعم الشباب الإماراتي والعالمي، من خلال برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، الذي تشرف عليه مؤسسة التنمية الأسرية، ويعكس حرص سموها على تفعيل دور الشباب محلياً وعالمياً، وإشراكهم في إيجاد حلولٍ مبتكرة ومستدامة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمعات.