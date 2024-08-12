مدير عام شرطة أبوظبي: الشباب عماد الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي دعم القيادة الرشيدة لشباب الوطن وتمكينهم وتزويدهم بشتى أنواع المعارف والعلوم والخبرات، إيماناً بدورهم كقادة للمستقبل وعماداً للوطن.

وأكد أن الدعم الذي يحظى به شبابنا من قِبل القيادة الرشيدة، كان له أكبر الأثر في تحفيزهم على الإبداع والابتكار وصناعة التطور في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحرص القيادة الرشيدة على النهوض بإمكانياتهم إلى آفاق أوسع وأفضل لإيمانها العميق بقدرتهم على تحقيق الإنجازات في كل المجالات.

ولفت إلى اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بفئة الشباب حيث عملت على تمكينهم في مختلف المواقع الأمنية والشرطية، وتوفير فرص التميز وتعزيز روح القيادة لديهم، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة وطرح الأفكار والمبادرات الهادفة إلى تطوير آليات العمل وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على دعم مجلس شباب شرطة أبوظبي، وتحفيزه لتحقيق تطلعات حكومة أبوظبي في العمل الجاد والمستمر لتطوير منظومة جهاز الشرطة والأمن في إمارة أبوظبي، وتعزيز مشاركات المجالس المحلية والمشاركة في وضع الحلول للتحديات وتقديم المقترحات الهادفة والخلاقة، مثمناً جهوده البارزة في العمل الشرطي والأمني.