الثلاثاء 13 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدير عام شرطة أبوظبي: الشباب عماد الوطن

مدير عام شرطة أبوظبي: الشباب عماد الوطن
13 أغسطس 2024 01:41

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الوحدة يتعاقد مع وامبا
الجزيرة يستقبل النني

ثمن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي دعم القيادة الرشيدة لشباب الوطن وتمكينهم وتزويدهم بشتى أنواع المعارف والعلوم والخبرات، إيماناً بدورهم كقادة للمستقبل وعماداً للوطن.
وأكد أن الدعم الذي يحظى به شبابنا من قِبل القيادة الرشيدة، كان له أكبر الأثر في تحفيزهم على الإبداع والابتكار وصناعة التطور في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحرص القيادة الرشيدة على النهوض بإمكانياتهم إلى آفاق أوسع وأفضل لإيمانها العميق بقدرتهم على تحقيق الإنجازات في كل المجالات.
ولفت إلى اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بفئة الشباب حيث عملت على تمكينهم في مختلف المواقع الأمنية والشرطية، وتوفير فرص التميز وتعزيز روح القيادة لديهم، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة وطرح الأفكار والمبادرات الهادفة إلى تطوير آليات العمل وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشار إلى حرص شرطة أبوظبي على دعم مجلس شباب شرطة أبوظبي، وتحفيزه لتحقيق تطلعات حكومة أبوظبي في العمل الجاد والمستمر لتطوير منظومة جهاز الشرطة والأمن في إمارة أبوظبي، وتعزيز مشاركات المجالس المحلية والمشاركة في وضع الحلول للتحديات وتقديم المقترحات الهادفة والخلاقة، مثمناً جهوده البارزة في العمل الشرطي والأمني.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
مكتوم علي الشريفي
اليوم العالمي للشباب
آخر الأخبار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
علوم الدار
3 مواليد جدد من قط الرمال العربي في حديقة الحيوانات بالعين
اليوم 20:04
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
الرياضة
ذهبيات مارشال ترفع الإقبال على النادي 30%!
اليوم 19:51
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
الأخبار العالمية
إلغاء آلاف الحجوزات الفندقية بسبب التحذير من «زلزال ضخم» في اليابان
اليوم 19:48
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً وسط تفشي «جدري القرود»
اليوم 19:37
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
إيزيكيل فرنانديز يكمل عقد أجانب القادسية
اليوم 19:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©