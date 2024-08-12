النائب العام للدولة: الشباب ركيزة أساسية لبناء المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، غدت نموذجاً عالمياً في تمكين الشباب، وتفعيل مشاركتهم في العملية التنموية الوطنية، انطلاقاً من إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية دورهم الريادي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات وفي صياغة المستقبل واستشراف فرصه وتحدياته.

وقال، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «إن الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء المستقبل واستمرار مسيرة التقدم، وإن التزام دولة الإمارات بالاستثمار في طاقات الشباب الإماراتي، هو التزام متواصل ورهان تثبت صحته دائما».

وأضاف: «أن نهج دولة الإمارات في دعم الشباب وتمكينهم هو نهج مستدام، يرتكز على خطط استراتيجية مبتكرة تعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل من قدرات الشباب، وأفكارهم، وإبداعاتهم، وتحويل طاقاتهم إلى قوة فاعلة ومؤثرة في مجتمعاتهم، من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات، وتوفير الأدوات التي تمكنهم من مواصلة مسيرة النجاحات».

وأوضح أن النيابة العامة للدولة تولي أهمية بالغة للشباب، وتعمل على تمكينهم وإشراكهم في عملية البناء والتطوير وصناعة المستقبل، حيث تعمل النيابة وفق استراتيجيات متكاملة على تحفيز وتشجيع الشباب على المشاركة في تعزيز النظام القضائي في الدولة، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتحقيق أهدافها المتمثلة في تبني واستشراف ملامح المستقبل وإيجاد الحلول الممكنة بقدرات إماراتية شابة وواعدة، تساهم بشكل بناء في ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات على صعيد سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.