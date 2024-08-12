علي سالم الكعبي: الإمارات في مقدمة الدول تمكيناً للشباب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز دور الشباب الإماراتي، إيماناً بالاستثمار في الإنسان وبناء قادة المستقبل، إذ وجهت القيادة الرشيدة بإطلاق الاستراتيجيات والأجندات والمبادرات والبرامج التي تُسهم في رسم ملامح مستقبلهم، باعتبارهم يشكلون محرك التقدم، وأساس بناء الأوطان والمجتمعات، مشيراً إلى قوة الإمارات التي تكمن في شبابها المؤهل القادر على الابتكار والإبداع والريادة والمشاركة الجادة بفعالية في تشكيل الأجندة الوطنية والعالمية.

وقال معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: «إن دعم القيادة الرشيدة للشباب لم يتوقف منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.. وتوسّعت الإمارات في دائرة دعمها للشباب، من الاستراتيجية الوطنية للشاب إلى مركز الشباب العربي كمركز إقليمي للشباب في دولة الإمارات، لتطوير قدراتهم ودعم الابتكار والإبداع في عالمنا العربي»، مشيراً إلى أن «الدعم لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «مليون مبرمج عربي»، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير المحتوى التعليمي الرقمي وتعزيز قدرات الشباب».

وأوضح معاليه أن الشباب يُعد الفئة الأكبر في مجتمعنا الإماراتي، ونسعى على الدوام إلى تسليط الضوء على إنجازاتهم الكبيرة والمكتسبات التي تحققت في مختلف المجالات والصُّعد، ونؤمن بتعزيز تواجدهم في قطاعات العمل الوطني وتمكينهم.